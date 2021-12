Novak Djokovic staat op de woensdag gepubliceerde deelnemerslijst van de US Open. Desondanks blijft het meedoen van de veelbesproken nummer één van de wereld onzeker. Bij de vrouwen is 23-voudig Grand Slam-winnares Serena Williams er niet bij.

Dat Djokovic op de lijst staat, zegt nog niet alles. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is fel tegen de vaccinatieplicht bij het toernooi in Melbourne en overweegt niet te komen.

Australische media melden dat de aanmelding van Djokovic mogelijk betekent dat de Serviër met de Australische bond bekijkt of een medische vrijstelling mogelijk is. De bond ontkent dat echter. De deelstaat Victoria heeft altijd benadrukt dat uitzonderingen niet zijn toegestaan.

Djokovic doet al maanden geheimzinnig over zijn vaccinatiestatus, wat erop lijkt te duiden dat hij niet is ingeënt. Recent liet zijn vader weten dat de mondiale nummer één de Australian Open waarschijnlijk links laat liggen.

De van een knieblessure herstellende Roger Federer ontbreekt op de deelnemerslijst bij de mannen. Rafael Nadal, die sinds augustus niet meer in actie kwam, lijkt wel naar de Australian Open te komen.

Williams nog niet hersteld van blessure

De veertigjarige Williams kwam niet meer in actie sinds juli, toen ze in de openingsronde van Wimbledon een gescheurde hamstring opliep bij een val. Ze miste in de afgelopen maanden al onder meer de Olympische Spelen en de US Open.

"Ik ben fysiek gezien nog niet zover dat ik kan meedoen", aldus Williams. "Ik kijk altijd enorm uit naar de Australian Open en zal de fans erg missen. Ik wil graag weer terugkeren op de baan en mijn topniveau halen."

Williams won de Australian Open zeven keer. Haar eindzege in 2017 betekende haar 23e en tot dusver laatste Grand Slam-titel. De Amerikaanse heeft er nog één nodig om recordhouder Margaret Court te evenaren.

In tegenstelling tot Williams maakt Naomi Osaka waarschijnlijk wél haar rentree op de Australian Open. De Japanse titelverdediger kampte dit jaar met mentale problemen, maar is op de weg terug.

Arantxa Rus, Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn de Nederlandse namen op de deelnemerslijst. De Australian Open begint op 17 januari.