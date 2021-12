De organisatie van het ABN AMRO World Tennis Tournament heeft dinsdag opnieuw twee spelers vastgelegd. Tweevoudig toernooiwinnaar Gaël Monfils en topspeler Félix Auger-Aliassime komen naar Rotterdam.

Monfils en Auger-Aliassime stonden in 2020 tegenover elkaar in de finale. Monfils won het onderonsje in twee sets en prolongeerde daarmee zijn titel, want een jaar eerder had de Fransman in de eindstrijd afgerekend met Stan Wawrinka.

Momenteel is de 35-jarige Monfils de nummer 21 van de wereldranglijst. De talentvolle Canadees Auger-Aliassime, die veertien jaar jonger is, bezet de elfde plaats op de mondiale ranglijst.

Vorige maand werd al bekend dat titelverdediger Andrey Rublev weer meedoet aan het ABN AMRO-toernooi. Samen met Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás en Hubert Hurkacz staat het aantal toptienspelers dat deelname heeft toegezegd op vier.

Het toernooi in Rotterdam duurt van 5 tot en met 13 februari. Als Monfils opnieuw met de eindzege aan de haal gaat, evenaart hij recordhouder Roger Federer, die drie keer de beste was in Ahoy.