De WTA heeft dinsdag de kalender voor het eerste half jaar van 2022 bevestigd en daarop ontbreekt het WTA-toernooi van Shenzhen. De tennisbond houdt zich daarmee aan de belofte dat China, het geboorteland van Peng Shuai, voorlopig wordt gemeden.

Het Shenzhen Open, waar wegens coronarestricties overigens al een vraagteken achter stond, zou begin januari in de aanloop naar de Australian Open gespeeld worden. De meeste toernooien in China worden traditioneel in het najaar gespeeld.

De 35-jarige Peng, de voormalige nummer één van de wereld in het dubbelspel, zorgde begin november voor opschudding door voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo te beschuldigen van seksueel misbruik. Het bericht werd snel verwijderd.

Sindsdien wordt mondjesmaat iets van Peng vernomen. Er werden vrijwel alleen beelden van haar verspreid door de staatsmedia. Wel had het internationaal olympisch comité (IOC) twee keer telefonisch contact met haar.

In de tenniswereld uitten veel prominenten hun zorgen over de situatie van Peng. De WTA liet weten voorlopig weg te blijven uit het lucratieve China zolang er geen duidelijkheid is.

ITF blijft wél in China spelen

In tegenstelling tot de WTA heeft de ITF bekendgemaakt wél toernooien in China te blijven spelen. De ITF is verantwoordelijk voor toernooien op een lager niveau, bedoeld voor spelers die niet tot de beste tweehonderd spelers op de wereldranglijst behoren.

"We willen niet een miljard mensen straffen door zo'n maatregel te nemen", zei David Haggerty, de baas van de ITF. "Als overkoepelende organisatie in het tennis steunen we vrouwenrechten. De beschuldigingen moeten onderzocht worden. Maar ik herinner eraan dat wij als ITF verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het tennis op het basisniveau."

Op de gepubliceerde WTA-kalender voor het komende half jaar staat één toernooi in Nederland. Van 6 tot en met 12 juni vindt in Rosmalen het Libéma Open plaats. Het nieuwe tennisseizoen begint op 3 januari in Adelaide.