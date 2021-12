Novak Djokovic neemt in januari deel aan de ATP Cup in Sydney. De organisatie van het landentoernooi meldt dat de nummer één van de wereld deel uitmaakt van het Servische team. Zijn deelname aan de Australian Open blijft onzeker.

Het was onduidelijk of Djokovic in januari überhaupt zou afreizen naar Australië, waar de Australian Open op 17 januari begint. Hij is het niet eens met de vaccinatieplicht die op het Grand Slam-toernooi geldt.

Djokovic doet er al langer geheimzinnig over of hij wel of niet gevaccineerd is, wat erop lijkt te wijzen dat de 34-jarige Serviër niet is ingeënt.

Als Djokovic niet gevaccineerd is, zou hij voor deelname aan de ATP Cup volgens de huidige wetgeving van de deelstaat New South Wales een vrijstelling moeten krijgen om Sydney binnen te komen. Daarna wacht een quarantaine van veertien dagen.

De Australian Open-organisatie liet recent weten erop te vertrouwen dat Djokovic 'gewoon' meedoet aan het Grand Slam-toernooi. Uitspraken van zijn vader Srdjan Djokovic boden ruim een week geleden echter minder hoop. "Onder deze voorwaarden en met deze chantage zal Novak waarschijnlijk niet spelen daar", zei hij.

De ATP Cup begint op 1 januari, waarna zo'n 2,5 week later de start van de Australian Open volgt. Djokovic won het eerste Grand Slam-toernooi van het seizoen vorig jaar voor de negende keer in zijn carrière.