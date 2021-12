Daniil Medvedev en Andrey Rublev hebben zondag met Rusland de Davis Cup veroverd. De Russen versloegen Kroatië in de finale in Madrid dankzij zeges van de nummer twee en vijf van de wereld in het enkelspel.

De 25-jarige Medvedev haalde ten koste van Marin Cilic (ATP-30) het beslissende tweede punt binnen. De nummer twee van de wereld versloeg de Kroaat met 7-6 (7) en 6-2. In de eerste partij had hij landgenoot Rublev met 6-4 en 7-6 (5) zien winnen van Borna Gojo (ATP-279).

Rusland gold op basis van de aanwezigheid van Rublev en Medvedev al als belangrijke kanshebber voor de titel. Veel landen moesten het stellen zonder hun wereldtoppers. Novak Djokovic was wel van de partij, maar de mondiale nummer één wist met Servië in de halve finales niet van Kroatië te winnen.

Rusland won het landentoernooi, dat sinds 1900 wordt gespeeld, tweemaal eerder: in 2002 en 2006. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus.

Nederland deed niet mee aan de finaleronde, omdat het in de kwalificatie niet van Kazachstan wist te winnen. Dankzij een zege op Uruguay promoveerde Oranje daarna wel weer, waardoor het team in maart volgend jaar een nieuwe kans heeft om zich te kwalificeren voor de Davis Cup Finals.