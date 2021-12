De Nederlandse tennissers spelen in maart volgend jaar tegen Canada in de kwalificatieronde voor de Davis Cup Finals. Nederland kreeg bij de loting van zondag een thuiswedstrijd toebedeeld.

Canada heeft met Félix Auger-Aliassime (ATP-11) en Denis Shapovalov (ATP-14) twee spelers in de top van de wereldranglijst. Het land beschikt ook nog over routinier Milos Raonic, de voormalige nummer drie van de wereld die mede vanwege fysieke problemen is afgezakt naar de zeventigste plaats op de wereldranglijst.

Met Botic van de Zandschulp (ATP-57) en Tallon Griekspoor (ATP-65) staan er twee Nederlandse tennissers in de top honderd. De twee spelers kenden dit jaar hun definitieve doorbraak. Van de Zandschulp bereikte onder meer de kwartfinales op de US Open en Griekspoor vestigde een record door dit jaar acht challengers te winnen.

"Dit is een enorm zware loting", aldus captain Paul Haarhuis over Canada. "Hoewel we met Botic en Tallon twee spelers in de top honderd hebben, heeft Canada twee spelers in de top twintig. Hopelijk kan er tegen die tijd weer publiek bij zijn, dan gaan we het samen met de Nederlandse fans Canada zo moeilijk mogelijk maken."

Captain Paul Haarhuis, hier met Botic van de Zandschulp, spreekt van een "enorm zware loting". Captain Paul Haarhuis, hier met Botic van de Zandschulp, spreekt van een "enorm zware loting". Foto: EPA

Nederland speelt voor het eerst in jaren thuis

De tennissers spelen voor het eerst sinds 2017 thuis in de Davis Cup. Ze versloegen toen Tsjechië in Den Haag met 3-2. Oranje kreeg daarna louter uitwedstrijden toebedeeld.

De 26-jarige Van de Zandschulp en de één jaar jongere Griekspoor hielpen Nederland in september aan een plaats in de kwalificatieronde van de Davis Cup. De ploeg van captain Paul Haarhuis versloeg Uruguay in Montevideo met 4-0.

Nederland behoorde bij de loting tot de ongeplaatste landen. Inzet van het duel met Canada op 4 en 5 maart is een plek in de Davis Cup Finals van eind volgend jaar.

De twee finalisten van dit jaar - Rusland en Kroatië nemen het zondag tegen elkaar op - zijn al zeker van deelname aan dat eindtoernooi met zestien landen. Groot-Brittannië en Servië ontvingen zondag een wildcard voor de Finals.