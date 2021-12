Novak Djokovic is er vrijdag niet in geslaagd om Servië naar de eindstrijd van de Davis Cup Finals te loodsen. In de halve finale in Madrid was Kroatië met 2-1 te sterk.

In het beslissende dubbelspel waren Nikola Mektic en Mate Pavic met 7-5 en 6-1 te sterk voor Djokovic en Filip Krajinovic. Djokovic, de nummer één van de wereld, won eerder zijn enkelpartij van Marin Cilic (6-4 en 6-2). De Kroaat Borna Gojo had de eerste partij van de Serviër Dusan Lajovic gewonnen (4-6, 6-3 en 6-2).

In de finale neemt Kroatië het zondag op tegen Duitsland of Rusland. Die twee landen staan zaterdag tegenover elkaar in de halve finale.

Kroatië wist de Davis Cup tweemaal te winnen: in 2005 en 2018. Servië blijft steken op een eindzege, in 2010, en toen maakte Djokovic al deel uit van het team.

Sinds 2019 wordt de Davis Cup via een nieuwe opzet gehouden, waarbij de beste achttien teams op een toernooi in Madrid om de zege strijden. De eerste editie werd gewonnen door gastland Spanje. Nederland wist zich niet te plaatsen voor de Finals van de huidige editie.