Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft opnieuw telefonisch contact gehad met Peng Shuai. De organisatie heeft zelfs een afspraak gemaakt voor een persoonlijke ontmoeting met de Chinese tennisster in januari, maar de zorgen over haar situatie zijn niet minder groot.

"Net als veel andere mensen en organisaties zijn wij bezorgd over het welzijn en de veiligheid van Peng Shuai. Daarom heeft een IOC-team gisteren weer met haar gebeld via een videoverbinding", schrijft het IOC donderdag in een verklaring.

"We hebben haar uitgebreide steun aangeboden, we zullen regelmatig contact met haar hebben en we hebben een afspraak voor een persoonlijke ontmoeting in januari."

Op 21 november belde het IOC voor het eerst met de 35-jarige Peng, die in oktober oud-vicepremier van China Zhang Gaoli van seksueel misbruik beschuldigde. De boodschap van de voormalige nummer veertien van de WTA-ranglijst verdween al snel van het internet, waarna er ruim twee weken niets meer van haar vernomen werd.

Inmiddels is er wel contact met Peng, maar de vraag is in hoeverre ze vrijuit kan spreken. WTA-directeur Steve Simon zei woensdag dat hij ernstige twijfels heeft over de veiligheid van Peng en vreest dat ze wordt onderworpen aan censuur, dwang en intimidatie. Voorlopig organiseert de WTA daarom geen toernooien meer in China en Hongkong.

IOC kiest voor 'stille diplomatie'

Ondertussen probeert ook het IOC druk uit te oefenen op de Chinese overheid. Het comité zegt contact te hebben met Chinese sportorganisaties over Peng, die drie keer meedeed aan de Olympische Spelen.

"We gebruiken 'stille diplomatie'", schrijft het IOC. "Dat is op basis van de ervaringen met regeringen en andere organisaties de beste manier om effect te hebben bij dit soort humanitaire kwesties."

In het gesprek met Peng van woensdag zei de Chinese opnieuw dat ze veilig is en dat het goed met haar gaat, maar dat heeft de zorgen bij het IOC dus niet weggenomen.

De afgelopen dagen spraken meerdere tennissers al hun steun uit voor Peng. Onder anderen Novak Djokovic, Naomi Osaka en Serena Williams zetten druk op de Chinese autoriteiten en wilden verbetering zien in de situatie van Peng. Het Amerikaanse Witte Huis deed een oproep bewijs te leveren en de Verenigde Naties willen een onafhankelijk onderzoek.