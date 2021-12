WTA organiseert voorlopig geen toernooien meer in China en Hongkong. De tennisorganisatie maakt zich nog steeds grote zorgen over de situatie van Peng Shuai, de Chinese tennisster die vorige maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik beschuldigde.

"We kunnen onze tennissters niet vragen om in China te spelen als Peng Shuai niet vrijuit kan communiceren en schijnbaar onder druk is gezet om haar beschuldiging van seksueel misbruik in te trekken", zegt directeur Steve Simon woensdag op de site van de WTA.

"Ik zou me gezien deze situatie ook grote zorgen maken over de risico's voor onze speelsters en medewerkers als we toernooien zouden houden in China. Het spijt me dat het zo ver heeft moeten komen, want we werken al jaren heel fijn samen met tennisorganisaties in China. Maar de Chinese regering laat ons geen keus."

De 35-jarige Peng kwam begin november op het Chinese sociale medium Weibo met haar ernstige beschuldigingen tegen de voormalig vicepremier. De boodschap van de voormalig nummer één van de wereld in het dubbelspel verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende ruim twee weken niets meer vernomen.

Simon stuurde twee e-mails naar Peng en kreeg daar ook een reactie op, maar volgens de WTA waren de antwoorden van de tennisster "duidelijk beïnvloed door anderen".

Anderhalve week geleden sprak voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) via een videoverbinding een half uur met Peng. Het IOC concludeerde dat de Chinese "veilig en in orde is", maar het het gesprek nam de zorgen van de WTA en veel andere partijen niet weg. De organisatie dreigde eerder al China te mijden en nu zijn die woorden omgezet in daden.

WTA verdient veel geld in China

De tenniswereld sprak de afgelopen weken massaal zijn steun uit voor de WTA en Peng. Onder anderen Novak Djokovic, Naomi Osaka en Serena Williams zetten druk op de Chinese autoriteiten en wilden verbetering in de situatie van Peng.

Ook het Amerikaanse Witte Huis deed een oproep bewijs te leveren en de Verenigde Naties verzochten een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van Peng.

"Chinese functionarissen hebben de mogelijkheid gekregen om de censuur stop te zetten, aantoonbaar te bewijzen dat Peng vrij is en in staat is om zonder inmenging of intimidatie te spreken", aldus Simon. "Helaas heeft het leiderschap in China deze zeer ernstige kwestie niet op een geloofwaardige manier aangepakt."

"Hoewel we nu weten waar Peng is, heb ik ernstige twijfels dat ze vrij en veilig is en niet onderworpen is aan censuur, dwang en intimidatie. De WTA is duidelijk geweest. We herhalen onze oproep voor een volledig en transparant onderzoek, zonder censuur, naar de beschuldiging van seksueel misbruik van Peng Shuai."

De WTA verdient veel geld in China. In 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie, werden er tien toernooien in China gehouden onder de vlag van de tennisassociatie voor vrouwen, die zijn basis heeft in Florida. Het totale prijzengeld bedroeg meer dan 30 miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro).