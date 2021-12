Johanna Konta zet per direct een punt achter haar tenniscarrière, zo heeft ze woensdag bekendgemaakt. De dertigjarige Britse behoorde de afgelopen jaren tot de wereldtop en was op haar hoogtepunt de nummer vier van de WTA-ranglijst.

"Dankzij mijn veerkracht en de juiste begeleiding heb ik mijn droom kunnen leven. Ik ben geworden wat ik als kind wilde. Wat een geluk dat ik mezelf mag zijn, ik ben heel dankbaar", schrijft Konta in een korte verklaring, zonder een exacte reden voor haar besluit te geven.

Konta was in juli 2017 de nummer vier van de wereld. De laatste jaren schurkte de geboren Australische vaak tegen een plek in de mondiale top tien aan.

Begin dit jaar was ze nog de nummer veertien van de wereld, maar door blessures en ziekte - ze had problemen met haar buik, knie en been en kreeg COVID-19 - zakte ze weg naar een plek buiten de top honderd. Ze moest onder meer opgeven tijdens de openingsronde van de Australian Open.

Op Grand Slam-toernooien kwam Konta drie keer tot de halve finales: op de Australian Open van 2016, Wimbledon van 2017 en Roland Garros van 2019. Daarnaast strandde ze drie keer in de kwartfinales van een van de grote vier toernooien.