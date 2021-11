Het ATP- en WTA-toernooi van Brisbane is donderdag geschrapt wegens lokale coronamaatregelen. Het evenement is een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open, waar ondanks de vaccinatieplicht nog altijd veel deelnemers worden verwacht.

Daarnaast werd donderdag bekendgemaakt dat de ATP Cup volledig in Sydney wordt gespeeld. De landenwedstrijd werd voorheen ook in Brisbane en Perth afgewerkt. Eerder werden al de toernooien van Perth, Hobart en Auckland in januari geschrapt.

In Australië gelden strenge inreisregels met een quarantaineplicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het land is daardoor relatief mild getroffen door de pandemie, al waren er wel regelmatig strenge lockdowns van kracht.

Naast de Australian Open, de ATP Cup en de toernooien in Sydney gaat in januari ook het ATP- en WTA-toernooi van Adelaide vooralsnog door.

Spelers dienen tegen COVID-19 gevaccineerd te zijn om Australië binnen te komen. Toernooidirecteur Craig Tiley van de Australian Open verwacht dat een grote meerderheid van de spelers zal afreizen.

"Momenteel is meer dan 85 procent gevaccineerd", zei Tiley in een radio-interview met de Australische zender SEN. "Ik verwacht dat het percentage in januari tussen de 90 en 95 procent ligt. Want wie zich niet laat inenten, kan niet spelen."

De toernooidirecteur heeft begrip voor de vaccinatieplicht die de staat Victoria heeft ingevoerd. "Er kan geen voorkeursbehandeling zijn voor sporters. Voor hen gelden dezelfde regels als voor de rest van de bevolking."

Australian Open hoopt op deelname Djokovic

De bekendste speler die vanwege de vaccinatieplicht mogelijk niet in Melbourne in actie zal komen, is Novak Djokovic. De negenvoudig winnaar van de Australian Open houdt zijn vaccinatiestatus geheim, omdat het volgens hem een privéaangelegenheid is.

Tiley verwacht dat de Serviër gewoon tot het deelnemersveld behoort. "Hij zal het toernooi graag voor de tiende keer willen winnen."

"Djokovic staat op twintig Grand Slam-zeges, waarmee hij samen met Rafael Nadal en Roger Federer recordhouder is. Hij zal niet willen dat iemand anders het record pakt", sprak de toernooidirecteur hoopvol.

Vorig jaar was Djokovic erg kritisch op de coronamaatregelen in Australië. Tiley verwacht niet dat hem dat impopulair heeft gemaakt bij het publiek, dat in januari volledig welkom is. "Hij is een van de beste spelers aller tijden."

"Zijn mening over sommige zaken is anders dan die van de meerderheid. Maar ik geloof niet dat de toeschouwers hem daardoor op een andere manier zullen benaderen."

De Australian Open begint op maandag 17 januari. De ATP Cup, waarvan de eerste editie in 2020 door Djokovic met Servië werd gewonnen, gaat op 1 januari van start.