De Chinese overheid vindt dat de zaak rond Peng Shuai veel te groot wordt gemaakt. Van de Chinese tennisster werd lange tijd niets vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik.

"Ik denk dat sommige mensen moeten stoppen met het opzettelijk en kwaadwillig hypen van deze kwestie, laat staan ​​deze kwestie te politiseren", antwoordde Zhao Lijian, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, op de vraag of de zaak invloed heeft op het internationale imago van China.

De 35-jarige Peng deed haar beschuldigingen aan het adres van oud-vicepremier Zhang begin november op het Chinese sociale medium Weibo, maar haar aantijgingen verdwenen al snel van het internet. Van de voormalige nummer één in de wereld werd nadien niets meer vernomen.

De tenniswereld zette druk op de Chinese autoriteiten om aan te tonen dat Peng veilig is. Ook het Witte Huis deed een oproep bewijs te leveren en de Verenigde Naties kwamen met het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van Peng.

'Hopelijk stoppen betrokken partijen met overdrijven van deze zaak'

Afgelopen zondag kwamen er al beelden van Peng naar buiten. Een organisator van een tennistoernooi publiceerde foto's waarop de Chinese te zien is en Chinese staatsmedia toonden ook twee video's, al werd de echtheid van de beelden in twijfel getrokken.

Een officieel teken van leven kwam er zondag alsnog, toen voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) een videogesprek had met Peng. Volgens het IOC zei ze dat ze veilig en in orde is.

"Ik denk dat jullie allemaal hebben gezien dat ze onlangs een aantal openbare evenementen heeft bijgewoond en een videogesprek heeft gevoerd met IOC-voorzitter Bach", vervolgde Zhao. "We hopen dat de betrokken partijen zullen stoppen met het overdrijven van de zaak."

China organiseert in februari de Olympische Winterspelen, die in Peking worden gehouden.