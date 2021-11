Alexander Zverev heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière de ATP Finals gewonnen. De 24-jarige tennisser was in de finale in Turijn veel te sterk voor titelverdediger Daniil Medvedev.

Zverev had eerder deze week in de groepsfase nog in drie sets verloren van Medvedev. Zondag rekende hij in 75 minuten af met de Rus: 6-4 en 6-4.

Zverev was drie jaar geleden ook al de sterkste bij het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het jaar. Het zijn de twee grootste titels voor de Duitser, die nog altijd wacht op zijn eerste eindzege bij een Grand Slam.

De nummer drie van de wereld schakelde zaterdag in de halve finales vijfvoudig winnaar Novak Djokovic uit. De olympisch kampioen eindigt het jaar met zes titels en 59 zeges, het grootste aantal van alle toptennissers.

Medvedev had zijn eerste vier partijen in Turijn gewonnen en was al negen duels op rij ongeslagen op de ATP Finals, maar hij kwam er zondag totaal niet aan te pas in de finale. De mondiale nummer twee noteerde meer onnodige fouten dan winners (16 om 14), pakte maar dertien punten in de opslaggames van Zverev en kreeg geen enkele breakkans.

"Ik speelde vandaag tegen iemand van wie ik de laatste vijf keer verloren had, dus ik wist dat ik een van mijn beste partijen ooit moest spelen", aldus Zverev. "Er is geen betere manier om het seizoen af te sluiten, ik ga met een geweldig gevoel op vakantie."

Herbert en Mahut winnen dubbelspel

In het dubbelspel ging de titel bij de ATP Finals naar Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Het Franse duo was in de eindstrijd te sterk voor de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury: 6-4 en 7-6 (0).

Twee jaar geleden zegevierden Herbert (30) en Mahut (39) ook op het eindejaarstoernooi. Ze zijn de opvolgers van de Nederlander Wesley Koolhof, die vorig jaar de titel won met de Kroaat Nikola Mektic.