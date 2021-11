Peng Shuai heeft zondag een videogesprek gehad met Thomas Bach, de voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC). Volgens het IOC vertelde de Chinese tennisster dat ze "veilig en in orde is".

Het IOC heeft geen bewegende beelden van het gesprek van dertig minuten gepubliceerd. De organisatie deelt wel één foto van Bach en Peng, plus een verklaring van 154 woorden.

De olympische beweging meldt in dat statement dat Peng heeft uitgelegd dat ze thuis in Peking is, dat ze wil dat haar privacy gerespecteerd wordt en dat ze er voorlopig voor kiest om tijd door te brengen met familie en vrienden.

"Ik was opgelucht toen ik zag dat het goed ging met Peng. Haar gezondheid was onze grootste zorg", zegt de voorzitter van de IOC-atletencommissie Emma Terho, die ook deelnam aan het gesprek. "Ze leek me relaxed. Ik heb haar onze steun aangeboden."

Bach nodigde Peng uit voor een diner in Peking in januari, wanneer hij gearriveerd is in de Chinese hoofdstad. De tennisster heeft dat aanbod geaccepteerd.

Spelen zijn over kleine drie maanden in China

Van de 35-jarige Peng werd een tijd niets meer vernomen nadat ze eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo had beschuldigd van seksueel misbruik.

De tenniswereld zette druk op de Chinese autoriteiten om aan te tonen dat Peng veilig is. Ook het Witte Huis deed vrijdag een oproep bewijs te leveren. De Verenigde Naties kwamen bovendien met het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen van de tennisster.

Er kwam ook steeds meer druk op het IOC om zich uit te spreken over de kwestie, vooral omdat Peking volgend jaar februari gastheer is van de Olympische Winterspelen.

Het IOC zei tot zondag officieel alleen dat de organisatie zich op "stille diplomatie" wilde richten, al zei het prominente IOC-lid Dick Pound zaterdag tegen persbureau Reuters dat "het IOC misschien gedwongen zal worden om een hardere lijn aan te houden". "Het lijkt me niet dat dat zal leiden tot annulering van de Spelen, maar je weet het nooit."

Eerder dit weekend doken er beelden op van Peng. Uit foto's die de organisator van een tennistoernooi in Peking publiceerde, zou blijken dat de Chinese zondag als gast bij het toernooi aanwezig was. De echtheid van de beelden kon niet geverifieerd worden.