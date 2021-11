Novak Djokovic geeft nog geen uitsluitsel over zijn deelname aan de Australian Open. De organisatie van het Grand Slam-toernooi laat alleen tennissers toe die tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, maar het is nog steeds niet duidelijk of de Serviër ingeënt is.

Na maanden van onduidelijkheid maakte toernooidirecteur Craig Tiley vrijdag (lokale tijd) bekend dat alle Australian Open-deelnemers gevaccineerd moeten zijn. Djokovic kreeg zaterdagavond na zijn verloren partij tegen Alexander Zverev in de halve eindstrijd van de ATP Finals direct de vraag of hij wel wil meedoen.

"We zullen zien", was het korte antwoord van de nummer één van de wereld, die ook niet wilde zeggen wat hij van de controversiële regel vindt. "Ik heb eerlijk gezegd geen contact met de organisatie gehad. Ik was gewoon aan het afwachten wat het nieuws zou worden. Nu weet ik het. We zullen wel zien wat mijn besluit wordt."

De 34-jarige Djokovic doet al maanden geheimzinnig over zijn vaccinatiestatus, omdat hij het een privézaak vindt. Daarmee voedt 'The Djoker' de gedachte dat hij niet tegen COVID-19 gevaccineerd is. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan kan hij dus niet meedoen aan de Australian Open.

Organisatie hoopt op deelname negenvoudig winnaar Djokovic

Toernooidirecteur Tiley liet vrijdag al weten dat er geen uitzonderingen worden gemaakt. "Novak weet nu dat hij gevaccineerd moet zijn om te kunnen meedoen. Ik zou het geweldig vinden als we hem weer in Melbourne kunnen verwelkomen."

De laatste drie edities van de Australian Open zijn gewonnen door Djokovic, die het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar in totaal al negen keer op zijn naam heeft geschreven. De Serviër kan in Melbourne het Grand Slam-record, dat hij nu nog met Roger Federer en Rafael Nadal deelt (ieder twintig titels), volledig op zijn naam krijgen.

Van de 'Grote Drie' is alleen Nadal er sowieso bij op de Australian Open. Federer is nog aan het herstellen van een knieoperatie en schittert in Melbourne door afwezigheid. De Australian Open wordt begin volgend jaar van 17 tot en met 30 januari gehouden.