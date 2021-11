Alexander Zverev heeft zaterdag ten koste van Novak Djokovic de eindstrijd van de ATP Finals in Turijn bereikt. De Duitser, nummer drie van de wereldranglijst, neemt het zondag op tegen Daniil Medvedev.

Zverev versloeg Djokovic in een partij van hoog niveau in drie sets: 7-6 (4), 4-6 en 6-3. Het is het derde jaar op rij dat de 34-jarige Djokovic ontbreekt in de finale van het eindejaarstoernooi. In 2015 was hij voor het laatst de beste op het evenement voor de acht beste tennissers van het seizoen.

Door zijn nederlaag eindigt Djokovic het seizoen in mineur. De Serviër won de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon en leek op weg om geschiedenis te schrijven. Op de US Open ging het mis in de finale tegen Medvedev en op de Olympische Spelen in Tokio pakte hij niet eens een medaille. Nu blijft hij dus ook op de ATP Finals zonder titel.

Djokovic, vijfvoudig kampioen op de ATP Finals, sluit het jaar wel af als de nummer 1 van de wereld.

Teleurstelling bij Novak Djokovic. Teleurstelling bij Novak Djokovic. Foto: Getty Images

Medvedev maakt indruk tegen Ruud

De 24-jarige Zverev, die nog nooit een Grand Slam-toernooi won, gaat zondag tegen Medvedev voor zijn tweede titel op de ATP Finals, nadat hij in 2018 al eens de sterkste was. Medvedev, nummer twee van de wereld, is titelverdediger en maakt indruk dit toernooi.

In de halve finale versloeg Medvedev de Noor Casper Ruud met 6-4 en 6-2. Hij kreeg in de hele wedstrijd geen breakpoint tegen en bleef zo simpel overeind tegen Ruud, de nummer acht van de wereld.

De 25-jarige Rus sloeg in de tweede set slechts drie onnodige fouten en had op 5-2 aan één matchpoint genoeg om de zege veilig te stellen. De finale van de ATP Finals begint zondag om 17.00 uur.