Titelverdediger Daniil Medvedev heeft zaterdag op overtuigende wijze de finale van de ATP Finals bereikt. De nummer twee van de wereld gunde de Noor Casper Ruud slechts zes games in Turijn: 6-4 en 6-2.

Medvedev kreeg in de hele wedstrijd geen breakpoint tegen en bleef zo simpel overeind tegen Ruud, de nummer acht van de wereld. De 25-jarige Rus sloeg in de tweede set slechts drie onnodige fouten en had op 5-2 aan één matchpoint genoeg om de zege veilig te stellen.

Het was de eerste keer op deze ATP Finals dat Medvedev een wedstrijd in twee sets wist te winnen. De US Open-winnaar rekende in de groepsfase telkens in drie sets af met Hubert Hurkacz, Alexander Zverev en Jannik Sinner. Ruud bereikte de laatste vier door Andrey Rublev en Cameron Norrie te verslaan.

In de finale op zondag wacht Medvedev een krachtmeting met Novak Djokovic of Zverev, die om 21.00 uur tegen elkaar spelen. Medvedev was in september in de finale van de US Open nog te sterk voor Djokovic, de nummer één van de wereld.

Vorig jaar wist Medvedev de ATP Finals op zijn naam te schrijven door Dominic Thiem in de eindstrijd te verslaan. Naast de US Open won Medvedev dit jaar al het Masters-toernooi in Canada en toernooien in Marseille en Mallorca.

Aan de ATP Finals mogen alleen de beste acht tennissers van het jaar meedoen. De 22-jarige Ruud presteerde dit jaar niet bijzonder op de Grand Slam-toernooien, maar hij veroverde wel vijf ATP-titels en dwong zo een plek op het eindejaarstoernooi af.