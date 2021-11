Tennissers die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19 mogen begin volgend jaar niet meedoen aan de Australian Open, zo heeft de organisatie van het Grand Slam-toernooi in Melbourne vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

"Er wordt veel gespeculeerd over vaccinaties. Om duidelijk te zijn: toen de (staats)premier aankondigde dat iedereen ter plekke gevaccineerd moet zijn, hebben we dat ook duidelijk gemaakt aan de spelers", aldus toernooidirecteur Craig Tiley.

De vaccinatieplicht is mogelijk slecht nieuws voor Novak Djokovic, die de Australian Open de laatste drie jaar en in totaal al negen keer op zijn naam schreef. De nummer één van de wereld weigert te zeggen of hij is ingeënt of niet, omdat hij het als een privézaak ziet.

Djokovic wilde wachten met het openbaren van zijn vaccinatiestatus tot de autoriteiten in Australië de restricties bekendmaakten die gelden op de Australian Open. "Novak weet nu dat hij gevaccineerd moet zijn om hier in actie te kunnen komen. We zouden het geweldig vinden als hij meedoet", aldus Tiley.

Mocht Djokovic niet meedoen aan de Australian Open, dan mist hij een uitgelezen kans om het Grand Slam-record helemaal op zijn naam te krijgen. De Serviër staat momenteel samen met Rafael Nadal en Roger Federer op twintig titels. Nadal zal hoe dan ook meedoen in Melbourne, terwijl Federer geblesseerd moet toekijken.

Novak Djokovic won de Australian Open vorig jaar voor de achtste keer. Novak Djokovic won de Australian Open vorig jaar voor de achtste keer. Foto: ANP

Quarantaineperiode voor niet-gevaccineerde spelers van tafel

Er is al langer veel te doen om een eventuele vaccinatieplicht op de Australian Open. De autoriteiten in deelstaat Victoria, waar Melbourne onder valt, waren vanaf het begin voorstander van een vaccinatieplicht.

De Australische tennisbond en premier Scott Morrison dachten aan een quarantaineperiode van veertien dagen voor spelers die niet gevaccineerd zijn, maar er worden dus geen uitzonderingen gemaakt.

Lang niet alle proftennissers zijn momenteel gevaccineerd. Toernooidirecteur Tiley zegt wel dat het totale aantal vaccinaties onder tennissers de afgelopen zes weken explosief is gestegen. Op dit moment zou 80 procent van alle spelers gevaccineerd zijn.

De Australian Open wordt van 17 tot en met 30 januari gehouden in Melbourne. In Victoria zijn alle beperkingen voor grote sportevenementen opgeheven, waardoor er op de Australian Open voor volle tribunes kan worden gespeeld.