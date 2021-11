De Verenigde Staten hebben de Chinese regering opgeroepen "onafhankelijk, verifieerbaar bewijs" te leveren over de verblijfsplaats en veiligheid van Peng Shuai. De tennisster is spoorloos nadat ze eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik had beschuldigd.

"We zijn zeer bezorgd over de berichten dat Peng Shuai onvindbaar blijkt te zijn, nadat ze een voormalig topfunctionaris heeft beschuldigd van seksueel misbruik", zei Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki vrijdag.

De Verenigde Naties (VN) zijn eveneens bezorgd en willen een volledig transparant onderzoek naar de beschuldigingen die de 35-jarige tennisster heeft geuit tegen de voormalig vicepremier van China.

Tennisbond WTA liet eerder op vrijdag weten dat de bond overweegt geen toernooien meer in China te organiseren als er geen duidelijkheid komt over de situatie van Peng. "We zijn wel degelijk bereid ons terug te trekken uit China, ongeacht alle complicaties die dat met zich meebrengt", zei directeur Steve Simon tegen CNN.

China zweeg tot donderdag over de situatie van Peng, toen via staatsmedia een mail werd verspreid die van Peng zou zijn. Daarin wordt geschreven dat de verhalen van de voorbije weken niet kloppen en dat alles goed met haar gaat. Er wordt echter sterk getwijfeld aan de echtheid van de mail.

De zorgen over het welzijn van Peng, die in februari 2020 voor het laatst in actie kwam als tennisster, zijn groot. Verschillende prominenten uit de tenniswereld, zoals Novak Djokovic en Serena Williams, hebben inmiddels van zich laten horen.