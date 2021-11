Casper Ruud heeft zich vrijdag als laatste tennisser geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals. De Noorse debutant was in een thriller te sterk voor zijn directe concurrent Andrey Rublev: 2-6, 7-5 en 7-6 (5).

Ruud en Rublev stonden na twee wedstrijden in de groene groep allebei op één zege en één nederlaag. Hun laatste pouleduel was daardoor beslissend in de strijd om plek in de halve finales.

De 22-jarige Ruud had de vorige vier confrontaties met Rublev stuk voor stuk verloren. De Rus begon vrijdag ook sterk in Turijn, want hij stond in de eerste set geen enkel breakpoint toe en brak Ruud zelf twee keer.

De Noorse nummer acht van de wereld herstelde zich goed, begon dominanter te spelen vanaf de baseline en rekende mede door 34 winners in de hele partij na 2 uur en 24 minuten af met Rublev.

"Andrey slaat harder dan wie dan ook op de ATP Tour, dus het was niet makkelijk om het initiatief te pakken", zei Ruud. "Ik wist dat ik ook agressief moest zijn en op de belangrijke punten heb ik vooral slim gespeeld."

Ruud stuit zaterdag in de halve eindstrijd op Daniil Medvedev, eveneens afkomstig uit Rusland. De andere halve finale gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en Duitser Alexander Zverev.