Tennisbond WTA overweegt geen toernooien meer in China te organiseren als er geen duidelijkheid komt over de situatie van Peng Shuai. De 35-jarige Chinese is spoorloos nadat ze eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik had beschuldigd.

"We zijn wel degelijk bereid ons terug te trekken uit China, ongeacht alle complicaties die dat met zich meebrengt", zei directeur Steve Simon vrijdag tegen CNN. "Deze kwestie is namelijk groter dan onze zaken. Vrouwen dienen gerespecteerd te worden en niet de mond gesnoerd."

De WTA verdient veel geld in China. In 2019, voor de uitbraak van de coronapandemie, werden er tien toernooien in China gehouden onder de vlag van de tennisassociatie die zijn basis heeft in Florida. Het totale prijzengeld bedroeg meer dan 30 miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro).

Er is niets meer vernomen van Peng sinds ze oud-vicepremier Zhang beschuldigde van misbruik. Haar verklaring werd snel verwijderd en haar accounts op sociale media zijn gewist.

Twijfels over door China verspreide mail

China zweeg tot donderdag over de situatie van de tennisster, toen via staatsmedia een mail werd verspreid die van Peng zou zijn. Daarin wordt geschreven dat de verhalen van de voorbije weken niet kloppen en dat alles goed met haar gaat, maar er wordt sterk getwijfeld aan de echtheid van de mail.

De zorgen over het welzijn van Peng, die in februari 2020 voor het laatst in actie kwam als tennisster, zijn groot. Verschillende prominenten uit de tenniswereld hebben inmiddels van zich laten horen.

Het internationaal olympisch comité (IOC) wil geen commentaar geven over de kwestie. In februari beginnen in Peking de Winterspelen. "De ervaring leert dat stille diplomatie de beste kans biedt om een ​​oplossing te vinden in dergelijke kwesties", aldus een IOC-woordvoerder.