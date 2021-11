In navolging van andere prominenten in de tenniswereld heeft ook Serena Williams donderdag zich uitgelaten over de situatie van Peng Shuai. Van de Chinese tennisster is niets meer vernomen sinds ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli eerder deze maand heeft beschuldigd van seksueel misbruik.

"Ik ben geschokt door het nieuws over Peng Shuai", schrijft de veertigjarige Williams donderdagavond op Twitter. "Ik hoop dat ze zo snel mogelijk veilig is. Deze zaak moet worden onderzocht en wij kunnen niet zwijgen. Veel liefde voor haar en haar familie in deze ongelooflijk moeilijke tijd."

Net als andere prominenten gebruikt 23-voudig Grand Slam-winnares Williams de hashtag #WhereIsPengShuai. Eerder uitten onder anderen Novak Djokovic, Naomi Osaka en voormalig toptennisster Chris Evert hun zorgen. Ook buiten de tenniswereld is er aandacht voor Peng: FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué liet donderdagavond eveneens van zich horen op Twitter.

De 35-jarige Peng beweerde eerder deze maand op het sociale medium Weibo dat voormalig vicepremier Zhang haar tot seks heeft gedwongen. Kort na de beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Zo zijn haar accounts van sociale media gewist en is er niets meer van haar vernomen.

Via Chinese staatsmedia werd woensdag een brief verspreid die Peng geschreven zou hebben. Daarin staat dat er niets waar is van alle beschuldigingen en dat het goed met haar gaat. De WTA, de tennisbond voor vrouwen, gelooft niet dat de dubbelspecialiste de brief zelf heeft geschreven en is bezorgd.

Peng is een bekende naam in de tenniswereld. De Chinese schreef in het dubbelspel twee Grand Slam-toernooien op haar naam - Wimbledon in 2013 en Roland Garros in 2014 - en was begin 2014 nog de nummer één van de wereld in het dubbelspel.