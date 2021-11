Alexander Zverev heeft donderdag een plek in de halve eindstrijd van de ATP Finals veiliggesteld. De Duitser was in zijn laatste groepswedstrijd in Turijn een maatje te groot voor Hubert Hurkacz, de nummer negen van de wereld.

De 24-jarige Zverev had iets meer dan een uur nodig om zijn Poolse leeftijdsgenoot te verslaan: 6-2 en 6-4. De nummer drie van de wereld gaf geen enkel breakpoint weg en sloeg in de hele wedstrijd slechts acht onnodige fouten - twaalf minder dan Hurkacz, de nummer negen van de wereld.

Door zijn tweede overwinning in de groepsfase is Zverev zeker van een plek in de halve finales. De Duitser was eerder te sterk voor de Italiaan Matteo Berrettini, die tijdens de tweede set opgaf. Daarna verloor Zverev van Daniil Medvedev. De Rus sluit de groepsfase donderdagavond af tegen Berrettini's vervanger Jannik Sinner.

Het staat al vast dat Zverev in zijn groep als tweede eindigt achter Medvedev - onderling resultaat is leidend - en dat betekent dat hij het in de halve finales op gaat nemen tegen Novak Djokovic. De nummer één van de wereld won zijn eerste twee wedstrijden en groepswinst kan hem niet meer ontgaan.

Zverev is bezig aan een sterk seizoen. 'Sascha' won dit jaar de Masters-toernooien in Madrid en Cincinnati en veroverde in Tokio olympisch goud in het enkelspel nadat hij Djokovic in de halve finales had verslagen. Hij won daarnaast nog de ATP 500-toernooien in Wenen en Acapulco.

De ATP Finals duren nog tot en met zondag, wanneer de finale op het programma staat. Vorig jaar werd het prestigieuze eindejaarstoernooi tussen de beste tennissers van het jaar gewonnen door Medvedev.