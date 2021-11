De Australian Open kan in januari voor volle tribunes worden gespeeld. De autoriteiten in de staat Victoria, waarin Melbourne ligt, hebben donderdag alle beperkingen voor grote sportevenementen opgeheven.

De vaccinatiegraad is volgens Victoria-premier Dan Andrews van met bijna 90 procent hoog genoeg om de maatregelen los te laten. Het Grand Slam-toernooi duurt van 17 tot 30 januari. Doorgaans trekt de Australian Open in twee weken zo'n 800.000 bezoekers.

Melbourne komt uit een lange lockdown van meer dan 260 dagen, die vorige maand werd opgeheven. Melbourne was sinds het begin van de coronapandemie zes keer in lockdown gegaan, onder meer begin dit jaar tijdens de Australian Open.

Toen ging tijdens de eerste week van het toernooi een lockdown van vijf dagen in vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus. In de eerste dagen van de Australian Open mochten toen dagelijks 30.000 bezoekers het park op, ongeveer een derde van het gebruikelijke aantal.

Na enkele dagen zonder publiek keerden de fans in de eindfase van het toernooi terug op de tribunes. Bij de finales, gewonnen door Novak Djokovic en Naomi Osaka, zaten zo'n 7.500 mensen op de tribunes van de Rod Laver Arena.

Het is overigens nog altijd onduidelijk of niet-gevaccineerde tennissers mee mogen doen aan de Australian Open. De Australische premier Scott Morrison leek onlangs groen licht te geven, maar zijn collega Andrews is fel tegen.