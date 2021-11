Garbiñe Muguruza heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) de WTA Finals op haar naam geschreven. De 28-jarige Spaanse was in de eindstrijd in Mexico te sterk voor Anett Kontaveit.

Na een partij van zo'n uur en drie kwartier stond er 6-3 en 7-5 op het scorebord in het voordeel van Muguruza, die in beide sets als eerste werd gebroken, maar telkens veerkracht toonde. Ze sloeg op haar eerste matchpoint toe.

Het is de eerste keer dat een Spaanse tennisster de WTA Finals op haar naam schrijft. Bij haar drie eerdere deelnames aan het prestigieuze eindejaarstoernooi was het bereiken van de halve eindstrijd Muguruza's beste prestatie.

De huidige nummer vijf van de wereld boekte met haar eindzege in Guadalajara de derde grote overwinning uit haar loopbaan. In 2016 was ze de beste op Roland Garros en een jaar later schreef ze Wimbledon op haar naam. In totaal staat ze op tien titels.

"Ik ben heel blij dat ik mezelf opnieuw heb bewezen dat ik de beste kan zijn. De maestra, zoals we in het Spaans zeggen", aldus de oud-nummer één van de wereld, die met haar zege naar plaats drie stijgt. "Het is de beloning voor een lang jaar en hard werken."

Voor de 25-jarige Kontaveit uit Estland is het nog wachten op haar eerste grote titel. De mondiale nummer acht was voor het eerst present op de WTA Finals en kwam op Grand Slam-toernooien nooit verder dan de kwartfinales.

Garbiñe Muguruza toonde in beide sets veerkracht. Foto: EPA

Krejcíková en de Siniaková winnen dubbelspel

In het dubbelspel werd de WTA Finals gewonnen door de olympisch kampioenen Barbora Krejcíková en Katerina Siniaková. Ze waren in twee sets te sterk voor de Belgische Elise Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh Su-wei: 6-3, 6-4.

Krejcíková en de Siniaková, allebei 25 jaar en afkomstig uit Tsjechië, hadden in de halve finales nog Demi Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar-Martinez de weg naar de eindstrijd versperd.

Donderdag gaat in Turijn met de ATP Finals het eindejaarstoernooi voor mannen verder. Novak Djokovic en Alexander Zverev zijn daar met twee overwinningen al zeker van de halve finales.