Novak Djokovic heeft zich woensdag op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals. De vijfvoudig winnaar stond in zijn tweede partij maar vijf games af aan Andrey Rublev. Stéfanos Tsitsipás trok zich terug voor zijn laatste twee groepsduels.

De 34-jarige Djokovic trof de tien jaar jongere Rublev woensdag pas voor het eerst. De Serviër maakte in Turijn in een uur en acht minuten korte metten met de Rus: 6-3 en 6-2.

Djokovic serveerde en retourneerde zeer sterk, net als maandag tegen Casper Ruud (7-6 (4) en 6-2). Hij sloeg veertien aces langs Rublev en stond de nummer vijf van de wereld maar één breakpoint toe.

Djokovic jaagt in Turijn op zijn zesde eindzege bij de ATP Finals. Hij won het eindejaarstoernooi met de beste acht spelers van het jaar voor het laatst in 2015. Roger Federer is met zes titels de recordhouder.

Stéfanos Tsitsipás komt niet meer in actie in Turijn. Foto: Pro Shots

Norrie vervangt Tsitsipás

De andere wedstrijd in de groene groep gaat woensdagavond tussen Ruud en Cameron Norrie. De Brit Norrie (ATP-12) vervangt Tsitsipás (ATP-4), omdat de Griek te veel last heeft van een blessure aan de rechterelleboog.

Tsitsipás gaf begin deze maand ook al op in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Parijs. Ook toen had hij last van een blessure aan de rechterarm, zonder dat verdere details naar buiten kwamen. In Turijn had hij maandag zijn eerste groepsduel verloren van Rublev (4-6 en 4-6).

Norrie is al de tweede invaller op de ATP Finals. Dinsdag werd de Italiaan Jannik Sinner opgeroepen om zijn landgenoot Matteo Berrettini te komen vervangen. Berrettini had in zijn eerste duel een buikspierblessure opgelopen. Sinner opende sterk met winst in twee sets tegen de Pool Hubert Hurkacz.

De beste twee spelers van de twee groepen plaatsen zich voor de halve finales.