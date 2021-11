Roger Federer staat nog zeker een half jaar aan de kant met zijn knieblessure. De veertigjarige tennislegende vreest dat hij in het nieuwe seizoen nog niet op tijd fit is om mee te doen aan Wimbledon, zijn favoriete Grand Slam-toernooi.

Coach Ivan Ljubicic liet maandag weten dat Federer, die zich in augustus opnieuw liet opereren, in januari waarschijnlijk niet meedoet aan de Australian Open. De Zwitser schept nu zelf meer duidelijkheid en vertelt dat we hem voorlopig nog niet terugzien.

"Het zou me enorm verbazen als ik kan meedoen aan Wimbledon. Ik moet heel geduldig zijn en mijn knie de tijd geven om te genezen. Dat kan de komende maanden cruciaal zijn", zegt hij in Zwitserse media.

"Ik weet dat het ongelooflijk moeilijk zal worden om weer terug te keren, maar ik geloof wel in dit soort wonderen. Ik heb ze zelf al meegemaakt. Ik ben benieuwd naar wat ik weer kan bereiken op de tennisbaan."

'De eerste check was bemoedigend'

Federer stond tijdens zijn loopbaan al vaker aan de kant na een operatie aan zijn knie. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar put vertrouwen uit de eerste resultaten na zijn nieuwe medische ingreep.

"De eerste check met de artsen was heel bemoedigend. Ik zit in een lang revalidatietraject en zal het proces met volle overgave doorlopen", aldus de Zwitser, die zijn fans niet wil teleurstellen.

"Het zou makkelijk zijn geweest om te zeggen: ik stop. Maar mijn aanhang verdient beter dan wat ze tijdens het afgelopen grasseizoen van mij hebben gezien."

Dit jaar ging Federer op Wimbledon, het toernooi dat hij acht keer won, roemloos ten onder in de kwartfinales. Zijn laatste Grand Slam-titel dateert van 2018, toen hij de Australian Open op zijn naam schreef. Hij speelde in 2021 in totaal slechts vijf toernooien.