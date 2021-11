Demi Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar-Martinez zijn dinsdag op de WTA Finals gestrand in de halve finale. In het enkelspel bereikten Anett Kontaveit en Garbiñe Muguruza de eindstrijd in de Mexicaanse stad Guadalajara.

Schuurs en Melichar-Martinez verloren bij het eindejaarstoernooi in de supertiebreak van de olympisch kampioenen Barbora Krejcíková en Katerina Siniaková: 6-3, 3-6 en 6-10.

Het Tsjechische duo, als eerste geplaatst in Mexico, was in de groepsfase van de WTA Finals ongeslagen gebleven, maar verloor de eerste set van Schuurs en Melichar-Martinez.

Krejcíková en Siniaková hadden het overwicht in de tweede set en namen ook een voorsprong in de afsluitende match-tiebreak. Het duo liep uit naar 5-1 en gaf die marge niet meer uit handen. Op 9-6 maakte Siniaková het op het tweede matchpoint af met een volley.

Schuurs en Melichar-Martinez wonnen in de groep twee van hun drie wedstrijden. De 28-jarige Limburgse bereikte twee jaar geleden met de Duitse Anna-Lena Grönefeld ook de laatste vier bij de WTA Finals. Ze speelde dinsdag haar laatste partij met Melichar-Martinez. Volgend seizoen dubbelt Schuurs met de Taiwanese Chan Hao-ching.

Krejcíková en Siniaková nemen het in de finale op tegen de Belgische Elise Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh Su-wei.

Anett Kontaveit staat voor het eerst in de finale van het enkelspel van de WTA Finals. Anett Kontaveit staat voor het eerst in de finale van het enkelspel van de WTA Finals. Foto: EPA

Primeur voor Kontaveit en Muguruza

In het enkelspel won Kontaveit (WTA-8) in de halve finales van Maria Sakkari, de Griekse nummer zes van de wereld. Het werd 6-1, 3-6 en 6-3 in een partij die ruim twee uur duurde.

Het is voor de 25-jarige Kontaveit de eerste keer dat ze meedoet aan de prestigieuze WTA Finals, waar de acht beste speelsters van het jaar present zijn. De Estse sloeg tegen Sakkari op de juiste momenten toe en benutte haar eerste matchpoint.

Muguruza besliste een Spaans onderonsje met Paula Badosa in haar voordeel: 6-3 en 6-3. De 28-jarige Muguruza staat bij haar vierde deelname aan het eindejaarstoernooi voor de eerste keer in de finale.

Debutante Badosa won in de groepsfase van de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus, maar miste tegen Muguruza de vorm om het haar hoger ingeschaalde landgenote moeilijk te maken.