Garbiñe Muguruza heeft zich dinsdag als eerste geplaatst voor de finale van de WTA Finals. De nummer zes van de plaatsingslijst won het Spaanse onderonsje met Paula Badosa met 6-3 en 6-3.

Muguruza treft in de eindstrijd in het Mexicaanse Guadalajara de winnares van de andere halve finale, die gaat tussen Anett Kontaveit en Maria Sakkari. De Estse en Griekse staan dinsdag om 2.30 uur (Nederlandse tijd) tegenover elkaar.

Voor de 28-jarige Muguruza is het haar vierde deelname aan het eindejaarstoernooi, maar nooit eerder had ze de finale gehaald. Een plaats in de halve eindstrijd bij haar debuut in 2015 was tot deze week haar beste resultaat.

Badosa maakte haar debuut in het toernooi met de beste acht speelsters van het jaar. Ze won in de groepsfase van de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus, maar miste tegen Muguruza de vorm om het haar hoger ingeschaalde landgenote moeilijk te maken.

Al in de derde game van de openingsset nam Muguruza een break voorsprong, om bij 5-3 nogmaals toe te slaan. Een vroege break in de tweede set brak het verzet van de 24-jarige Badosa, die na anderhalf uur haar landgenote moest feliciteren met de winst.