Daniil Medvedev heeft bij de ATP Finals in Turijn ook zijn tweede groepsduel gewonnen. In een zenuwslopend duel met Alexander Zverev trok de als tweede geplaatste Rus dinsdag met 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6) aan het langste eind. De Italiaan Jannik Sinner, die zijn geblesseerde landgenoot Matteo Berrettini verving, boekte een overtuigende zege.

Medvedev was zondag aan het eindejaarstoernooi begonnen met een zege op Hubert Hurkacz. Ook de Pool versloeg hij in drie sets. Met twee overwinningen kan een plaats in de halve finales Medvedev niet meer ontgaan.

Ook Zverev is nog volop in de race om de laatste vier te bereiken. De Duitser zag in zijn openingspartij tegen thuisspeler Matteo Berrettini zijn tegenstander opgeven met een buikspierblessure. Die kwetsuur dwong de Italiaan dinsdag om zich definitief terug te trekken.

Sinner werd opgeroepen als vervanger en leverde een knappe prestatie door een paar uur later op overtuigende wijze van Hurkacz te winnen. De nummer elf van de wereld versloeg de Pool met 6-2 en 6-2.

In de andere poule werken de tennissers woensdag hun tweede partij af. Maandag won Novak Djokovic van Casper Ruud, terwijl Andrey Rublev te sterk was voor Stéfanos Tsitsipás. De beste twee tennissers uit beide poules plaatsten zich voor de halve finales.

Stand in de rode groep: 1. Daniil Medvedev 2-0 (4-2)

2. Alexander Zverev 1-1 (3-2)

3. Jannik Sinner 1-0 (2-0)

4. Hubert Hurkacz 0-2 (1-4)

5. Matteo Berrettini 0-1 (0-2)

Medvedev verslaat Zverev al voor vijfde keer op rij

Titelverdediger Medvedev en Zverev maakten er in stadion Pala Alpitour een prachtig tennisgevecht van. De Rus legde met een break in de tweede game de basis voor het winnen van de openingsset. Het bleek de enige keer in de partij dat een van beide spelers een servicegame moest afstaan.

Zowel de tweede als de derde set mondde daardoor uit in een tiebreak. De eerste werd met 7-3 gewonnen door Zverev. De tweede ging nipt naar Medvedev, die na ruim 2,5 uur spelen zijn derde matchpoint verzilverde.

Het is al de vijfde keer op rij dat de 25-jarige Medvedev een onderling duel met Zverev in zijn voordeel beslist. In 2019 bij de ATP Finals in Londen kwam Zverev voor het laatst als winnaar uit de strijd.

Sinner had in de avondpartij maar anderhalf uur nodig om Hurkacz van zich af te schudden. De twintigjarige Italiaan won zowel de eerste als de tweede set met een dubbele break verschil en maakte het vervolgens op zijn eerste matchpoint af.