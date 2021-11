Daniil Medvedev heeft bij de ATP Finals in Turijn ook zijn tweede groepsduel gewonnen. In een zenuwslopend duel met Alexander Zverev trok de als tweede geplaatste Rus dinsdag na ruim 2,5 uur aan het langste eind: 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6).

Medvedev was zondag aan het eindejaarstoernooi begonnen met een zege op Hubert Hurkacz. Ook de Pool versloeg hij in drie sets. Met twee overwinningen kan Medvedev een plaats in de halve finales bijna niet meer ontgaan.

Ook Zverev is nog volop in de race om de laatste vier te bereiken. De Duitser, als derde geplaatst in Italië, won zijn openingspartij van thuisspeler Matteo Berrettini en heeft nog een groepsduel met Hurkacz voor de boeg.

Vanavond om 21.00 uur staat het groepsduel tussen Hurkacz en Berrettini op het programma. Die laatste gaf tegen Zverev in de tweede set op met een blessure, maar lijkt voldoende hersteld om het toernooi te vervolgen.

In de ander poule werken de tennissers woensdag hun tweede wedstrijd af. Maandag won Novak Djokovic van Casper Ruud, terwijl Andrej Rublev te sterk was voor Stefanos Tsitsipas.

Het is al de vijfde keer op rij dat de 25-jarige Medvedev een onderling duel met Zverev in zijn voordeel beslist. De laatste keer dat Zverev als winnaar uit de strijd kwam, was in 2019 bij de ATP Finals in Londen.