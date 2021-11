Maria Sakkari heeft dinsdagochtend (Nederlandse tijd) op spectaculaire wijze de halve eindstrijd van de WTA Finals bereikt. De Griekse rekende in Guadalajara in een thriller van bijna drie uur af met Aryna Sabalenka: 7-6 (1), 6-7 (6) en 6-3.

In een partij met liefst veertien breaks deed Sabalenka zichzelf tekort. De 23-jarige Belarussische verzuimde in de eerste set op 5-4 een setpoint te verzilveren en miste een set later bij precies dezelfde stand wederom twee setpunten. Ze sleepte er wel een derde set uit, maar daarin beschikte Sakkari over de langste adem. Sabalenka verloor haar laatste drie servicegames.

Met haar zwaarbevochten zege is de 26-jarige Sakkari verantwoordelijk voor de uitschakeling van de nummer één van de plaatsingslijst. De mondiale nummer twee Sabalenka was de hoogstgeplaatste speelster op de WTA Finals door de afmelding van wereldranglijstaanvoerder Ashleigh Barty.

Sakkari wist zich dit jaar als eerste Griekse speelster ooit voor de WTA Finals te plaatsen. De nummer zes van de wereld bereikte dit jaar zowel op Roland Garros als de US Open de halve finales. Sabalenka voegde zich op Wimbledon en de US Open bij de laatste vier.

Het stond eerder al vast dat Paula Badosa zich voor de halve finales zou plaatsen in Mexico. De Spaanse debutante verloor maandagavond haar derde en laatste groepsduel van de Poolse Iga Swiatek (7-5 en 6-4), maar dat kon ze zich permitteren.

Badosa gaat zelfs als nummer één in de poule verder en neemt het in de halve finales op tegen landgenote Garbiñe Muguruza, de nummer twee uit de andere groep. Sakkari wacht een krachtmeting met Anett Kontaveit uit Estland.