WTA-voorzitter Steve Simon heeft maandag namens de tennisbond laten weten dat Peng Shuai veilig is. Van de Chinese tennisster werd al enige tijd niks meer vernomen sinds ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli beschuldigde van seksueel misbruik.

"We hebben van meerdere bronnen, waaronder de Chinese tennisbond, de bevestiging gekregen dat ze veilig is en niet wordt bedreigd", zei Simon in gesprek met The New York Times.

De 35-jarige Peng beschuldigde eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik. Zhang zou haar tot seks hebben gedwongen.

Kort na de beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien leek Peng van de aardbodem verdwenen. Haar accounts zijn gewist van sociale media en zoekopdrachten op internet naar haar naam leverden niets op.

China zwijgt vooralsnog verder over de situatie van de tennisster, die in 2013 het dubbelspel van Wimbledon won en een jaar later in het dubbelspel ook de beste was op Roland Garros.

Peng Shuai tijdens de Australian Open in 2020. Peng Shuai tijdens de Australian Open in 2020. Foto: Getty Images

Ook profbond voor mannen eist onderzoek

De WTA eist een onderzoek naar de situatie en de beweringen van Peng. "Volledig, eerlijk, transparant en zonder censuur", zei voorzitter Simon.

ATP, de profbond voor mannelijke tennissers, sluit zich aan bij de WTA. "Niets is belangrijker voor ons dan de veiligheid van onze tennisgemeenschap", schrijft voorzitter Andrea Gaudenzi in een verklaring.

"We zijn bemoedigd door de recente garanties die de WTA heeft ontvangen dat ze veilig is. Los daarvan staan we volledig achter de oproep van de WTA voor een volledig, eerlijk en transparant onderzoek naar de beschuldigingen van aanranding van Peng."