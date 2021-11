Andrey Rublev heeft maandag zijn eerste partij bij de ATP Finals gewonnen. De Rus rekende in twee sets af met Stéfanos Tsitsipás. Eerder op de dag begon Novak Djokovic met een overwinning op Casper Ruud goed aan de jacht op zijn zesde zege van het eindejaarstoernooi.

De 24-jarige Rublev had één uur en 31 minuten nodig om de één jaar jongere Tsitsipás te verslaan in Turijn: 6-4 en 6-4.

Rublev, die de partij domineerde met zijn sterke opslag, kreeg niet één keer een breekpunt te verwerken. De nummer vijf van de wereld benutte er zelf vijf van de zeven die hij afdwong op de service van Tsitsipás.

Voor Tsitsipás was het zijn eerste optreden sinds zijn opgave wegens een armblessure tijdens de Paris Masters op 3 november. De nummer vier van de wereld gaf de laatste dagen aan nog klachten te hebben, maar ervaarde tegen Rublev ogenschijnlijk geen grote ongemakken.

Rublev, die voor het tweede jaar op rij meedoet aan het eindejaarstoernooi, won dit jaar acht titels op de ATP Tour, waarvan vier op een hardcourt indoorbaan. In Turijn wordt er ook gespeeld op een overdekte hardcourtbaan.

Djokovic begint goed aan jacht op record Federer

Rublev gaat samen met Djokovic aan de leiding in de zogeheten groene groep. De Serviër won eerder op de dag zijn partij van de twaalf jaar jongere Ruud: 7-6 (4) en 6-2.

In het eerste bedrijf bood Ruud flink wat tegenstand en had Djokovic een tiebreak nodig om de set te winnen, maar in de tweede set denderde de twintigvoudig Grand Slam-winnaar met zeer sterke services over de jonge Noor heen.

Djokovic won de ATP Finals in 2008, 2012, 2012, 2014 en 2015. Met vijf titels staat hij op gelijke hoogte met Pete Sampras en Ivan Lendl. Federer, die momenteel geblesseerd is, is de enige tennisser met zes eindzeges bij de ATP Finals.

De ATP Finals gaan dinsdag verder met de zogeheten groene groep. Daniil Medvedev speelt tegen Alexander Zverev en Hubert Hurkacz neemt het op tegen Matteo Berrettini, waarvan het onzeker is of hij na zijn opgelopen spierblessure van zondag kan spelen.