Novak Djokovic heeft maandag in zijn eerste partij bij de ATP Finals afgerekend met Casper Ruud. De nummer één van de wereld hoopt het prestigieuze eindejaarstoernooi voor de zesde keer te winnen en zo het record van Roger Federer te evenaren.

De 34-jarige Djokovic had anderhalf uur nodig om de twaalf jaar jongere Ruud te verslaan in Turijn: 7-6 (4) en 6-2.

In het eerste bedrijf bood Ruud flink wat tegenstand en had Djokovic een tiebreak nodig om de set te winnen, maar in de tweede set denderde de twintigvoudig Grand Slam-winnaar met zeer sterke services over de jonge Noor heen. De Serviër verloor in de hele partij maar twaalf punten in zijn opslaggames en kreeg slechts één breakpoint tegen.

Voor Ruud was het zijn debuut op het eindejaarstoernooi met de acht beste tennissers van afgelopen jaar. De nummer acht van de wereld won dit jaar vijf titels op de ATP Tour, waarvan vier op gravel. In Turijn wordt er gespeeld op een overdekte hardcourtbaan.

Djokovic won de ATP Finals in 2008, 2012, 2012, 2014 en 2015. Met vijf titels staat hij op gelijke hoogte met Pete Sampras en Ivan Lendl. Federer, die momenteel geblesseerd is, is de enige tennisser met zes eindzeges bij de ATP Finals.

Djokovic is in Turijn ingedeeld in de groene groep met ook de Griek Stéfanos Tsitsipás en de Rus Andrey Rublev. Die twee spelen later maandag tegen elkaar. Zondag won titelverdediger Daniil Medvedev in de rode groep van Hubert Hurkacz en gaf Matteo Berrettini geblesseerd op tegen Alexander Zverev.