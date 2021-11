Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben maandag hun hoogste positie ooit bereikt op de wereldranglijst. Van de Zandschulp klom vier plaatsen en staat nu op de 57e plek, Griekspoor schoot dankzij zijn vijfde challengertitel op rij door naar de 62e positie.

Van de Zandschulp bereikte afgelopen week de kwartfinales van het ATP-toernooi in Stockholm. De 26-jarige Veenendaler, die dit jaar op de US Open als qualifier de laatste acht haalde, begon dit jaar als nummer 156 van de wereld. Hij is bijna honderd plaatsen omhooggegaan.

De 25-jarige Griekspoor begon als nummer 153 van de wereld aan dit jaar. De Noord-Hollander, die op de US Open voor het eerst in zijn carrière een overwinning in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi boekte, won in 2021 maar liefst acht challengers en dat is een record.

Griekspoor schreef de laatste vijf toernooien die hij speelde allemaal op zijn naam en is nu al 26 partijen op rij ongeslagen. Zijn laatste nederlaag was begin september in de tweede ronde van de US Open tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld. Voor zowel Griekspoor als Van de Zandschulp zit het tennisseizoen er nu op.

In de top van de wereldranglijst waren er weinig mutaties. Félix Auger-Aliassime kwam wel voor het eerst de top tien binnen. De 21-jarige Canadees nam de tiende plaats over van de Italiaan Jannik Sinner.