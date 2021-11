Demi Schuurs en Nicole Melichar-Martinez hebben maandagochtend (Nederlandse tijd) de halve eindstrijd van de WTA Finals bereikt. De Nederlandse en de Amerikaanse wonnen hun laatste groepswedstrijd in Guadalajara van Darija Jurak en Andreja Klepac.

De 28-jarige Schuurs en leeftijdgenote Melichar-Martinez moesten winnen om zich voor de halve finales te plaatsen. Dat was geen eenvoudige opgave, want er was een supertiebreak nodig om de beslissing te brengen. Daarin was het Nederlands-Amerikaanse duo duidelijk de sterkste: 6-4, 3-6 en 10-2.

Eerder in de groepsfase wonnen Schuurs (WTA-12) en Melichar-Martinez (WTA-13) van de Australische Samantha Stosur en de Chinese Zhang Shuai, terwijl er werd verloren van het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara.

Aoyama en Shibahara eindigen als eerste in de groep, voor Schuurs en Melichar-Martinez. Het is nog niet bekend tegen welk duo ze het gaan opnemen in de halve finales.

Schuurs plaatste zich voor de tweede keer in haar loopbaan voor de halve eindstrijd op de WTA Finals. Twee jaar geleden voegde de dubbelspecialiste zich met de Duitse Anna-Lena Grönefeld bij de laatste vier van het prestigieuze eindejaarstoernooi.

In het enkelspel plaatste Garbiñe Muguruza zich voor de halve finales door de reeds gekwalificeerde Anett Kontaveit te verslaan: 6-4 en 6-4. Karolína Plísková won weliswaar van Roland Garros-winnares Barbora Krejcíková, maar dat was door de zege van Muguruza niet voldoende. De twee Tsjechische speelsters zijn uitgeschakeld.