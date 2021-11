Tennisbond WTA heeft zondag gepleit voor een onderzoek dat betrekking heeft op Peng Shuai. De 35-jarige Chinese speelster zei begin deze maand dat ze in het verleden seksueel misbruikt is door Zhang Gaoli, de oud-vicepremier van haar land.

Shuai vertelde op het platform Weibo, de Chinese variant van Twitter, dat ze zo'n tien jaar lang een relatie had met Zhang. De inmiddels 75-jarige vicepremier zou na zijn pensionering in 2018 bij haar zijn teruggekomen en haar gedwongen hebben tot seks.

Opvallend genoeg werd het bericht van Shuai na enkele minuten verwijderd en was er daarna in China niets meer te vinden als op internet werd gezocht op haar naam of zelfs het woord 'tennis'.

"Peng Shuais beschuldigingen moeten zeer serieus worden genomen. Het gedrag dat ze beschrijft, moet in elke samenleving worden onderzocht en niet door de vingers worden gezien of genegeerd", zegt Steve Simon, de voorzitter en CEO van de WTA.

"We prijzen Peng Shuai voor haar moed en kracht om hiermee naar buiten te treden. Vrouwen laten zich wereldwijd horen, zodat er gerechtigheid kan komen. We verwachten dat deze zaak volledig, eerlijk, transparant en zonder censuur wordt opgepakt."

Voormalig vicepremier Zhang Gaoli ging in 2018 met pensioen. Foto: ANP

Shuai schreef open brief

In haar bericht, dat ondanks de verwijdering nog in omloop is, richtte Shuai zich rechtstreeks tot Zhang. "Waarom moest je bij me terugkomen en me dwingen tot seks? Ik had geen bewijs, maar dat was ook gewoon onmogelijk", schreef ze in haar open brief.

"Ik kon niet beschrijven hoe walgelijk ik me voelde en vroeg mezelf vaak af of ik nog mens was. Ik voelde me een wandelend lijk. Elke dag was ik aan het acteren en vroeg ik me af wie ik nu echt was."

In China blijven leiders van de statuur van de in 2018 afgezwaaide Zhang na hun afscheid onbenaderbaar, waardoor het vrijwel onmogelijk is om hem om een reactie te vragen op de beschuldigingen.

Shuai kwam in februari 2020 voor het laatst in actie. De huidige nummer 281 van de wereld beleefde haar grootste successen in het dubbelspel, met winst van Wimbledon in 2013 en Roland Garros een jaar later.