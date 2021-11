Tallon Griekspoor heeft zijn topseizoen afgesloten met winst van het Challenger-toernooi van Bratislava. De 25-jarige tennisser boekte zondag in de finale zijn 26e zege op rij.

Griekspoor rekende in de eindstrijd van het indoortoernooi in de Slowaakse hoofdstad af met de 22-jarige Hongaar Zsombor Piros. Hij had ruim een uur nodig tegen de nummer 340 van de wereld: 6-3 en 6-2.

De Haarlemmer pakte dit jaar liefst acht keer de eindzege bij een Challenger-toernooi, het op een na hoogste niveau in het toptennis. Hij vestigde vorige week al een record door als eerste speler zeven Challengers op zijn naam te schrijven in één seizoen.

Griekspoor verloor begin september voor het laatst, toen Novak Djokovic hem uitschakelde in de tweede ronde van de US Open. Daarna begon hij aan een indrukwekkende zegereeks, die hem de titel opleverde in Murcia, Napoli (tweemaal), op Tenerife en in Bratislava.

De pupil van Raemon Sluiter en Dennis Schenk begon 2021 als de mondiale nummer 155. Maandag zal hij 65e staan op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Griekspoor is daardoor rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open van begin volgend jaar.