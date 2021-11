Daniil Medvedev heeft zondag zijn eerste partij op de ATP Finals gewonnen. De Rus, die vorig jaar het prestigieuze eindtoernooi won, rekende in drie sets af met Hubert Hurkacz.

De 25-jarige Medvedev moest de eerste set nog aan de één jaar jongere Hurkacz laten, maar wist de tweede en beslissende derde set wel te winnen. Na twee uur spelen stond er 6-7 (5), 6-3 en 6-4 op het bord.

Medvedev neemt daardoor de leiding in de zogeheten rode groep. Alexander Zverev en Matteo Berrettini zijn de andere spelers in die groep. De Duitser en de Italiaan spelen later op de dag tegen elkaar.

In de eerste set tussen Medvedev en Hurkacz kregen beide spelers geen breekkansen, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin was de Pool (ATP-9) sterker dan de nummer twee van de wereld.

Ook in de tweede en derde set waren er nauwelijks breekkansen. Alleen Medvedev kreeg er in beide sets twee in één game. Hij profiteerde steeds bij zijn tweede kans en dat bleek genoeg voor de overwinning.

De ATP Finals gaan dinsdag verder voor Medvedev en Hurkacz. De Rus speelt dan tegen Zverev, de Pool tegen Berrettini.