Daniil Medvedev heeft zondag zijn eerste partij op de ATP Finals gewonnen. De Rus, die vorig jaar het prestigieuze eindtoernooi won, rekende in drie sets af met Hubert Hurkacz. Later op de dag won Alexander Zverev door een opgave van Matteo Berrettini.

De 25-jarige Medvedev moest de eerste set nog aan de één jaar jongere Hurkacz laten, maar wist de tweede en beslissende derde set wel te winnen. Na twee uur spelen stond er 6-7 (5), 6-3 en 6-4 op het bord.

In de eerste set tussen Medvedev en Hurkacz kregen beide spelers geen breekkansen, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin was de Pool (ATP-9) sterker dan de nummer twee van de wereld.

Ook in de tweede en derde set waren er nauwelijks breekkansen. Alleen Medvedev kreeg er in beide sets twee in één game. Hij profiteerde steeds bij zijn tweede kans en dat bleek genoeg voor de overwinning.

Matteo Berrettini moest opgeven tegen Alexander Zverev. Foto: Getty Images

Zverev wint door opgave Berrettini

Medvedev gaat samen met Zverev aan de leiding in de zogeheten rode groep. De Duitser won later op de dag zijn partij van Berrettini, die in de tweede set moest opgeven: 7-6 (7) en 1-0.

De eerste set leverde een spannende strijd op tussen Zverev en Berrettini. Nadat beide spelers enkele breekkansen onbenut lieten (en Berrettini zelfs twee setpunten) kwam er een tiebreak. In die tiebreak had Zverev vanaf 5-5 steeds een voorsprong, maar pas op het derde setpunt was de set binnen. Een game later moest Berrettini geblesseerd opgeven.

De ATP Finals gaan dinsdag verder met Medvedev tegen Zverev en Hurkacz tegen Berrettini, als de Italiaan fit genoeg is om weer te spelen. De groene groep, die maandag begint, bestaat uit Novak Djokovic, Stéfanos Tsitsipás, Andrey Rublev en Casper Ruud.