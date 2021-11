Andrey Rublev en Hubert Hurkacz doen in februari volgend jaar mee aan het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam. Eerder hadden wereldtopper Stéfanos Tsitsipás en Daniil Medvedev al hun deelname toegezegd.

De 24-jarige Rublev won vorig jaar het tennistoernooi in Rotterdam door de Hongaarse qualifier Márton Fucsovics in de finale te verslaan. De Rus, die de vijfde plaats op de wereldranglijst bezet, doet mee aan de ATP Finals in Turijn, die zondag zijn begonnen. De kwartfinaleplaats op de Australian Open was dit jaar zijn beste resultaat op een Grand Slam-toernooi.

"Rublev was enorm indrukwekkend tijdens het afgelopen ABN AMRO World Tennis Tournament", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. "Ik ben er daarom bijzonder blij mee dat hij terugkeert in 2022. Dat hij na Medvedev en Tsitsipás al onze derde topvijfspeler is, laat zien dat titelprolongatie geen gelopen koers is."

De 24-jarige Hurkacz brak dit seizoen door met een Masters-titel in Miami en een halvefinaleplaats op Wimbledon. De nummer negen van de ATP-ranglijst plaatste zich eerder deze maand als laatste tennisser voor de ATP Finals.

"Hurkacz is bij het grote publiek nog niet zo bekend als de andere aangekondigde spelers", aldus Krajicek. "Toch ben ik verheugd dat we hem vast hebben kunnen leggen voor komend jaar. Het is een zeer complete speler, met een enorme sterke service, goede forehand en backhand. Het is dan ook geen verrassing dat hij dit jaar de top tien haalt."

De 49e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament vindt plaats van 5 tot en met 13 februari 2022.