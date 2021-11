Paula Badosa heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de laatste vier van de WTA Finals bereikt. De Spaanse debutante won ook haar tweede groepswedstrijd van Maria Sakkari (7-6 (4) en (6-4) en zag Iga Swiatek later verliezen, waardoor ze zich verzekerde van de halve finales in Guadalajara.

De 23-jarige Badosa begon sterk aan haar partij tegen Sakkari, die dit seizoen de halve finales van Roland Garros en de US Open haalde. De Spaanse brak de nummer zes van de wereld in de zesde game van de eerste set, maar Sakkari repareerde de schade toen Badosa mocht serveren voor setwinst. Uiteindelijk was Badosa in de tiebreak een maatje te groot.

Ook in de tweede set waren Badosa en Sakkari aan elkaar gewaagd. Badosa kwam door een vroege break al wel snel op voorsprong, maar Sakkari poetste de achterstand opnieuw weg. Uiteindelijk liep de Spaanse vanaf 4-4 definitief weg bij haar Griekse opponente.

Omdat Swiatek later op de Mexicaanse avond verloor van Aryna Sabalenka (6-2, 2-6, 5-7), bereikte Badosa in navolging van Anett Kontaveit de laatste vier van de WTA Finals. Eerder in het toernooi won Badosa overtuigend van Sabalenka (6-4 en 6-0), waardoor ze minstens tweede wordt in groep A.

Badosa speelt voor het eerst in haar loopbaan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van de wereldranglijst. Eerder dit seizoen haalde ze de kwartfinales van Roland Garros, haar beste prestatie ooit op een Grand Slam. Ze won in totaal twee WTA-toernooien.

In groep B boekte Garbiñe Muguruza een zwaarbevochten zege op Barbora Krejcíková in de strijd om het resterende ticket voor de halve finales. De tweevoudig Grand Slam-winnares won in drie sets van de Tsjechische, die dit seizoen Roland Garros won: 2-6, 6-3 en 6-4.

Stand in groep A: 1. Paula Badosa 2-2 (+4)

2. Maria Sakkari 2-1 (0)

3. Aryna Sabalenka 2-1 (-1)

4. Iga Swiatek 2-0 (-3)