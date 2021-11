Tallon Griekspoor heeft zijn imponerende overwinningsreeks zaterdag opnieuw verlengd. De Nederlander staat na zijn 25e opeenvolgende zege in de finale van het Challenger-toernooi van Bratislava.

Griekspoor kwam als nummer 72 van de wereld op achterstand tegen de Slowaak Alex Molcan (ATP-106), maar trok ook nu weer de winst naar zich toe. Het werd 6-7 (5), 6-3 en 6-4. Op zijn eerste matchpoint was het direct raak.

In de eindstrijd wacht de geboren Haarlemmer een partij tegen de Hongaar Zsombor Piros, die 340e op de wereldranglijst staat. Hij profiteerde van een opgave van zijn Italiaanse opponent Stefano Travaglia.

De indrukwekkende serie van Griekspoor begon in september, na zijn uitschakeling tegen Novak Djokovic in de tweede ronde van de US Open.

Hij schreef vervolgens de Challenger-toernooien van Murcia, Napoli (tweemaal) en Tenerife op zijn naam. Eerder dit jaar was hij al eens de beste in Bratislava, net als in Praag en Amersfoort.

Griekspoor stond nog nooit zo hoog als nu op de wereldranglijst. De pupil van coach Raemon Sluiter zal dankzij zijn prestaties in Bratislava nog wat verder stijgen.