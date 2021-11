Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer vormen volgend tennisseizoen geen vast koppel meer. De Nederlandse dubbelspecialisten waren slechts een half jaar een duo.

Koolhof en Rojer begonnen hun samenwerking in mei, met het oog op de Olympische Spelen, en wisten samen geen titel te veroveren. Ze haalden op Roland Garros en de US Open de derde ronde en op Wimbledon werden ze in de eerste ronde uitgeschakeld.

In oktober verloren Koolhof en Rojer kansloos de finale van een toernooi in Antwerpen. Door hun teleurstellende prestaties kwamen ze nooit in de buurt van plaatsing voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi dat Koolhof vorig jaar nog wist te winnen met de Kroaat Nikola Mektic.

Koolhof en Rojer deden afgelopen zomer als duo mee aan de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlanders wonnen hun eerste partij, maar moesten zich terugtrekken wegens een positieve coronatest van Rojer.

De 32-jarige Koolhof gaat in het nieuwe seizoen een duo vormen met de dertigjarige Brit Neal Skupski, de nummer twintig van de wereld. Koolhof staat één plek lager op de mondiale dubbelspelranglijst.

De veertigjarige Rojer vormt deze week een koppel met Aisam-ul-Haq Qureshi uit Pakistan, met wie hij zich plaatste voor de finale van het ATP-toernooi van Stockholm.