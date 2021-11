Demi Schuurs is er in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd haar tweede dubbelwedstrijd op de WTA Finals te winnen. De Limburgse ging met Nicole Melichar in het Mexicaanse Guadalajara onderuit tegen Shuko Aoyama en Ena Shibahara.

Het Japanse duo trok na een uur en 43 minuten aan het langste eind tegen Schuurs en de Amerikaanse Melichar: 6-4 en 7-6 (5). Aoyama en Shibahara staan samen op de gedeelde zesde plaats op de wereldranglijst van het dubbelspel.

Schuurs is de mondiale nummer twaalf en Melichar bezet de dertiende plek op de wereldranglijst. Het Nederlands-Amerikaanse duo had de eerste wedstrijd op de WTA Finals wel gewonnen, door Samantha Stosur en Zhang Shuai te kloppen: 6-2 en 6-2.

Ondanks de nederlaag in de tweede wedstrijd maken Schuurs en Melichar nog kans op een plek in de halve finales. Ze moeten dan wel in hun laatste groepswedstrijd de Kroatische Darija Jurak en de Sloveense Andreja Klepac verslaan.

Schuurs plaatste zich twee keer eerder voor de WTA Finals. In 2019 wist ze met de Duitse Anna-Lena Grönefeld de halve finales te bereiken in het Chinese Shenzhen.

Kontaveit al zeker van halve finales

In het enkelspel plaatste Anett Kontaveit zich al voor de halve finales. De 25-jarige speelster uit Estland was een maatje te groot voor de Tsjechische Karolína Plísková (6-4 en 6-0), nadat ze in haar eerste groepswedstrijd van dier landgenote Barbora Krejcíková had gewonnen: 6-3 en 6-4.

Krejcíková verloor vrijdagavond (lokale tijd in Mexico) ook van de Spaanse Garbiñe Muguruza na een spannende driesetter: 6-2, 3-6 en 4-6. De nummer drie van de wereld maakt zodoende geen kans meer op een plek bij de laatste vier.

De andere poule bestaat uit Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Paula Badosa en Maria Sakkari. Ashleigh Barty zou als eerste geplaatst zijn op de WTA Finals, maar de uitgeputte wereldranglijstaanvoerder uit Australië meldde zich af.