Tallon Griekspoor heeft vrijdag de halve finales bereikt van het Challenger-toernooi van Bratislava. De 25-jarige tennisser heeft nu 24 partijen op rij gewonnen.

Griekspoor was in de kwartfinales van het indoortoernooi van Bratislava in twee sets te sterk voor de Tsjech Jirí Lehecka. Hij had een uur en twaalf minuten nodig om de nummer 164 van de wereld te verslaan: 7-6 (3) en 6-4.

De als tweede geplaatste Nederlander neemt het zaterdag in de halve finales op tegen de Slowaak Alex Molcan (ATP-106) of de Bosniër Damir Dzumhur (ATP-158).

Griekspoor verloor begin september in de tweede ronde van de US Open van Novak Djokovic. Daarna won hij Challenger-toernooien in Murcia, Napoli (twee keer) en op Tenerife. De pupil van Raemon Sluiter is door zijn knappe reeks overwinningen opgeklommen naar de 72e plek op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit.

Griekspoor kan in Bratislava zijn achtste Challenger-titel van het jaar winnen. Hij speelt in de Slowaakse hoofdstad zijn laatste toernooi van het seizoen.