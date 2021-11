Maria Sakkari heeft donderdag bij de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara haar eerste groepswedstrijd overtuigend gewonnen. De als vierde geplaatste Griekse had weinig moeite met haar Poolse tegenstander Iga Swiatek (5): 6-2 en 6-4.

Het was al de derde keer dit jaar dat de 26-jarige Sakkari in twee sets afrekende met Swiatek. Ze deed dat zowel in de halve finale van het WTA-toernooi van Ostrava als in de kwartfinale op Roland Garros.

Sakkari en Swiatek zijn bij het eindejaarstoernooi ingedeeld in een poule met Aryna Sabalenka en Paula Badosa. De Wit-Russische en Spaanse staan vannacht om 2.30 uur Nederlandse tijd tegenover elkaar.

In de andere poule zijn alle speelsters al een keer in actie gekomen. Anett Kontaveit versloeg daar Barbora Krejcíková, terwijl Karolína Plískóva te sterk was voor Garbiñe Muguruza.

De beste twee speelsters uit elke groep plaatsen zich voor de halve finales. Het toernooi in Mexico, dat ook wel wordt gezien als het officieuze WK, duurt tot en met 17 november.

Novak Djokovic ging bij aankomst in Turijn met fans op de foto. Novak Djokovic ging bij aankomst in Turijn met fans op de foto. Foto: ANP

Djokovic in groep met Tsitsipas bij ATP Finals

Voor de mannen gaat het eindejaarstoernooi, de ATP Finals, zondag van start. Novak Djokovic neemt het dan in de groepsfase op tegen Stefanos Tsitsipas, wees de loting donderdag uit.

De Servische nummer één van de wereld en de Griek zitten in de zogenoemde groene groep, samen met de Rus Andrey Rublev en de Noor Casper Ruud.

Daniil Medvedev, de Russische mondiale nummer twee, treft in de rode groep de Duitser Alexander Zverev, de Italiaan Matteo Berrettini en de Pool Hubert Hurkacz.

Medvedev is de titelverdediger bij de ATP Finals. Djokovic won het toernooi in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. De Zwitser Roger Federer is recordhouder met zes eindzeges.