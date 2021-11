Botic van de Zandschulp is donderdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Stockholm. De Nederlander was niet opgewassen tegen Félix Auger-Aliassime, de nummer elf van de wereldranglijst.

De 26-jarige Van de Zandschulp had op weg naar de kwartfinales gewonnen van onder anderen Márton Fucsovics (ATP-40), maar Auger-Aliassime bleek simpelweg een maatje te groot. De Canadees was binnen anderhalf uur met 6-4 en 6-3 te sterk voor Van de Zandschulp.

Van de Zandschulp kon in de eerste set mee tot 2-2, maar verloor toen zijn opslag. De Veenendaler kreeg bij 3-4 wel een kans om terug te breken, maar verzilverde die niet. Nadat Van de Zandschulp in de negende game vier setpunten overleefde, maakte Auger-Aliassime het vervolgens op eigen service af.

In de tweede set ging het tot en met 3-3 gelijk op. Daarna ging het mis voor Van de Zandschulp. De huidige nummer 61 van de wereld werd gebroken en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Auger-Aliassime won de laatste drie games en daarmee de partij.

Het ATP-toernooi van Stockholm was voor Van de Zandschulp zijn laatste toernooi van dit kalenderjaar, waarin hij zijn grote doorbraak beleefde. De Nederlander begon dit jaar als nummer 156 van de ATP-ranking en staat nu virtueel op plaats 57.