Tallon Griekspoor blijft maar winnen. De 25-jarige tennisser boekte donderdag in de tweede ronde van het Challenger-toernooi in Bratislava zijn 23e zege op rij.

Griekspoor was bij het indoortoernooi in de Slowaakse hoofdstad met 7-6 (2) en 7-6 (1) te sterk voor de Oekraïner Danylo Kalenichenko, de nummer 510 van de wereld.

Griekspoor is door zijn knappe reeks overwinningen opgeklommen naar de 72e plek op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Hij begon het jaar als de mondiale nummer 155.

De Noord-Hollander verloor begin september in de tweede ronde van de US Open van Novak Djokovic. Daarna won hij Challenger-toernooien in Murcia, Napoli (twee keer) en op Tenerife. De pupil van Raemon Sluiter is volgens de ATP de eerste tennisser die zeven toernooien in een jaar wint op het tweede niveau, onder de ATP Tour.

Griekspoor kan dat record deze week in Bratislava aanscherpen naar acht titels. Hij neemt het in de kwartfinales van zijn laatste toernooi van het seizoen op tegen de twintigjarige Tsjech Jiri Lehecka (ATP-164).